Виробники можуть тимчасово припинити випікати житній хліб через високі витрати на сировину, що призведе до дефіциту хліба в Кіровоградській області та інших регіонах.

За оцінками представників галузевої асоціації, у сезоні 2025/26 Україна зіткнеться з нестачею жита на 100%, що призведе до дефіциту хліба в Кіровоградській області та інших регіонах, пише Politeka.

Уже зараз частково для переробки використовується польське жито, а хлібопеки активно застосовують балтійське житнє борошно.

Головною причиною дефіциту експерти називають небажання українських сільгоспвиробників сіяти жито. Врожайність цієї культури на третину нижча, ніж у пшениці — до 40 ц/га проти 60 ц/га відповідно.

Раніше дефіцит компенсувався імпортом з Білорусі, що призвело до скорочення внутрішнього виробництва. Аграріям було складно конкурувати з дешевими поставками, тож площі під врожай скорочувалися. Водночас воно не входить до числа популярних експортних культур, оскільки попит на нього є переважно на внутрішньому ринку.

За словами експерта, нинішня ціна на жито є більш ніж конкурентною: якщо у 2024 році 1 тонна жита коштувала 6–7 тис. грн, то станом на травень 2025 року — 12–14 тис. грн.

Це, за прогнозами, неодмінно призведе до подорожчання житнього хліба та його дефіциту в Кіровоградській області та інших регіонах. Експерт Родіон Рибчинський пояснив: «Наразі ціна українського житнього борошна становить 18 тис. грн за тонну, а з імпортної сировини — близько 20 тис. грн, тоді як у травні 2024 року житнє борошно коштувало лише 10 тис. грн».

Експерт попереджає, що це не просто зростання вартості: багато виробників хлібобулочних виробів можуть тимчасово припинити випікати житній хліб через високі витрати на сировину, що призведе до дефіциту хліба в Кіровоградській області та інших регіонах.

Джерело: agronews.ua.

