У Києві знову варто планувати маршрути заздалегідь, адже обмеження руху транспорту торкнуться ключових магістралей.

Водіям радять враховувати обмеження руху траснпорту в Києві та можливі затори, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на КК "Київавтодор", в період з 19 до 31 жовтня на Броварському проспекті від станції метро «Лісова» до міста Бровари буде частково перекрите пересування через проведення ремонтних робіт.

Дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Роботи проходитимуть поетапно, окремими ремонтними картами, щоб зменшити вплив на щоденний трафік.

Водіїв просять враховувати обмеження руху транспорту в Києві при плануванні поїздок, обираючи альтернативні маршрути та залишаючи додатковий час для подолання заторів.

Крім того, у Києві почали вводити обмеження руху транспорту проїзд на Подільському мостовому переході під час повітряних тривог.

З 20 жовтня проїзд з правого берега Дніпра на лівий тимчасово заборонений під час оголошення сигналу тривоги. За словами Патрульної поліції міста, для забезпечення безпеки громадян на мосту працюватимуть патрулі.

Водіїв закликають поставитися з розумінням до таких змін та враховувати їх у своїх маршрутах. Отже, дотримання правил та уважність до нововведень на дорогах допоможуть зберегти час і спокій під час поїздок.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про перекриті дороги у столиці. На кількох ділянках відразу проводитимуться ремонтні заходи. Детальніше про дати та місця можна подивитися у статті за посиланням.

