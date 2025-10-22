Нестача соняшника у ключових областях України призведе до дефіциту олії у Дніпропетровській області.

Дефіцит олії у Дніпропетровській області може трапитись через неврожай та інші причини, на які вказують аналітики, повідомляє Politeka.net.

Аномальна спека та нестача опадів призвели до рекордно низької врожайності, що відображається на обсягах сировини, які надходять на переробні підприємства, та на кінцевих цінах на олію. За оцінками ASAP Agri, урожай соняшника в регіоні знизився до мінімального рівня за останні десять років.

Регіональна ситуація

Найбільш критична ситуація спостерігається у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях, де врожайність варіюється від 0,5 до 1,6 тонн з гектара. Дніпропетровщина, як один із провідних регіонів з виробництва соняшника, зазнала значних втрат, що робить її ключовим чинником у загальнонаціональній статистиці.

Недостатні обсяги сировини безпосередньо впливають на роботу переробних підприємств, обмежуючи постачання олії на внутрішній ринок і створюючи дефіцит олії у Дніпропетровській області.

Вплив на ринок і споживчі ціни

Експерти ринку попереджають, що низька врожайність соняшника неминуче призведе до зростання цін на олію. Уже восени продукт може подорожчати до 100 гривень за літр, що пояснюється обмеженою пропозицією сировини у ключових виробничих регіонах.

В умовах дефіциту олії у Дніпропетровській області виробники та торговельні мережі будуть змушені коригувати ціни, що безпосередньо вплине на споживчий кошик українців. Подорожчання соняшникової олії може стати додатковим чинником інфляційного тиску, адже цей продукт займає важливе місце в раціоні населення.

Аналітики звертають увагу на необхідність прогнозування сезонних коливань та оптимізації постачання сировини. Нестача соняшника у ключових областях України, є сигналом для аграріїв щодо важливості використання сучасних технологій зрошення та захисту посівів від екстремальних кліматичних умов.

Джерело: vidomo.media.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: отримати допомогу можна жителям двох населених пунктів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі: українцям доступна виплата, як можна отримати кошти.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови потрібно виконати для отримання цієї виплати.