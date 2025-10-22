Протягом останнього місяця спостерігається подорожчання продуктів у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Актуальні дані, які демонструють таку ситуацію, надає портал Мінфін.

Твердий сир «Звени Гора голандський 45%» вагою 285 грамів зараз продається в середньому по 199 гривень. У Novus його ціна відповідає цій середній, тоді як у вересні середня вартість складала 183,48. Дані індексу споживчих цін показують, що від початку жовтня сир коштує стабільно 199, тож підвищення за місяць досягло 30 гривень.

Сир кисломолочний «Простонаше 9%» об’ємом 300 мілілітрів також подорожчав. Середня ціна зросла до 93,70 грн. У Megamarket його пропонують за 95,70 грн, Metro — 91,40, Novus — 93,99. Порівняно з вереснем середня вартість збільшилася на 1,17. Індекс щоденних цін свідчить про поступове зростання: з 92,20 грн наприкінці вересня до 93,70 станом на 21 жовтня.

Масло «Яготинське 73%» вагою 200 грамів теж стало дорожчим. Середня ціна становить 114,13 гривень. У магазинах Auchan його продають по 111,90, Metro — 116,48, Novus — 114,00. Порівняно з вереснем середнє значення було 109,87, тож підвищення склало 5,18 гривні. Індекс показує коливання ціни протягом місяця: від 108,95 у кінці вересня до 114,13 грн 21 жовтня.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області стосується різних молочних товарів. Найбільше підвищення відчутне для твердого сиру, трохи менше — для кисломолочного сиру та масла. Різниця між магазинами сягає кількох гривень на однаковий продукт, що відчують покупці під час щоденних покупок.

