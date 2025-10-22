Подорожчання проїзду у Дніпрі, за словами перевізників, є необхідним кроком для підтримки стабільності руху автобусів, забезпечення безпеки пасажирів та попередження простоїв у холодний сезон.

Подорожчання проїзду у Дніпрі стало предметом обговорення під час наради з автопідприємствами, які обслуговують міські автобусні маршрути, повідомляє Politeka.

Перевізники заявили, що економити більше немає на чому, окрім зарплат водіїв, і попросили підвищити тариф до 20 грн. Про це повідомляє ТГ Транспорт Дніпра з посиланням на Департамент транспорту та інфраструктури.

Наразі рівень готовності автопідприємств до роботи взимку становить близько 65%, що зумовлено нестачею коштів. Відсутність зимової гуми, акумуляторів та відповідних ГСМ може призвести до поломок та сходу автобусів з маршрутів. Наступною проблемою є дефіцит водіїв і технічного персоналу.

З початку року кількість працівників скоротилася більш ніж на 17%, що безпосередньо вплинуло на щоденний випуск автобусів: якщо у січні на маршрути виходило близько 650 одиниць транспорту, нині — трохи більше 550.

Середній вік водіїв постійно зростає: з 43 років у 2022 році до понад 56 років зараз. Автоперевізники пояснюють це низьким рівнем заробітної плати, який стає однією з головних причин кадрової кризи. З початку жовтня до Департаменту транспорту Дніпровської міської ради надійшли офіційні звернення від підприємств із пропозиціями щодо підняття тарифу.

«Ми розуміємо, що питання тарифу завжди чутливе. Але зараз стоїть завдання зберегти стабільну роботу громадського транспорту взимку. Без оновлення матеріальної бази та вирішення кадрової проблеми це буде вкрай складно», — зазначили у Департаменті транспорту.

Подорожчання проїзду у Дніпрі, за словами перевізників, є необхідним кроком для підтримки стабільності руху автобусів, забезпечення безпеки пасажирів та попередження простоїв у холодний сезон.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.