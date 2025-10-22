Новый график движения транспорта в Тернопольской области в Чорткове предусматривает улучшение организации передвижения и безопасности для всех участников движения.

Новый график движения транспорта в Тернопольской области предусматривает изменения в Черткове, которые коснутся улиц Маневского и Слепого, сообщает Politeka.

С 1 ноября эти участки станут односторонними, сообщает Чертковский городской совет. По улице Маневского транспорт будет двигаться в направлении Д.Пигута, а по ул. И.Слепого – до ул. Независимость. Такое решение было принято для упорядочения потока авто и организации остановки общественного транспорта возле центральной городской больницы.

Практика показывает, что в рабочие часы на улице Слепого часто возникают пробки из-за большого потока автомобилей и парковки возле детского сада №3 и больницы. Это создает дискомфорт для водителей и пешеходов. Введение одностороннего движения должно сделать этот участок более безопасным и удобным для всех участников дорожного движения. Новая схема уже согласована Управлением патрульной полиции Тернопольской области.

Коммунальные службы наносят новую дорожную разметку, включая пешеходные переходы, и устанавливают соответствующие дорожные знаки. Кроме того, в скором времени запустят новый маршрут общественного транспорта №15 «Золотарка – Поликлиника – Центр – АС», что позволит жителям быстро добраться до городской больницы. По ул. Й.Слепого будет обустроена новая остановка, чтобы обеспечить комфортное передвижение пассажиров.

Итак, новый график движения транспорта в Тернопольской области в Чорткове предусматривает не только одностороннее движение на ключевых улицах, но также улучшение организации передвижения и безопасности для всех участников движения.

