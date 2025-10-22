У Львівській області спостерігається серйозний дефіцит деяких продуктів, що викликає занепокоєння у місцевих жителів.

Дефіцит продуктів у Львівській області впливає на ціни в роздрібних магазинах, повідомляє Politeka.

Урожай меду у 2025 році склав лише 25-35% від середньоврожайного, тому його вистачить лише для внутрішнього споживання.

Це створює напруження на ринку, змушує пасічників і торговельні мережі шукати баланс між обмеженою пропозицією та високим попитом. А дефіцит продуктів, зокрема меду, на полицях у Львівській області стає помітним для покупців.

Голова ради директорів "Пасіка 21" Сергій Шаронін пояснює, що головними оптовими покупцями меду залишаються експортери. Вони скуповують близько трьох чвертей врожаю і саме вони формують оптову вартість.

Водночас розцінки на експорт практично не залежать від наявності продукції всередині країни, тому внутрішній ринок лишається вразливим. Саме цей фактор посилює дефіцит продуктів у Львівській області. Адже оптова вартість росте, а магазини не завжди оперативно реагують на зміни.

Ще одним каналом збуту даного товару є фасувальники, які постачають його в роздрібні мережі під власним брендом або брендом торговельної мережі. Проте частка, що потрапляє в супермаркети, лишається дуже невеликою і складає лише 3-4% врожаю.

Через це цінники в магазинах часто не відповідають реальній оптовій вартості і мед може просто зникати з полиць, навіть якщо його вартість на опті зростає.

