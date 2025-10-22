Во Львовской области наблюдается серьезный дефицит некоторых продуктов, что вызывает беспокойство у местных жителей.

Дефицит продуктов во Львовской области оказывает влияние на цены в розничных магазинах, сообщает Politeka.

Урожай меда в 2025 году составил всего 25-35% от среднеурожайного, поэтому его хватит только для внутреннего потребления.

Это создает напряжение на рынке, заставляет пчеловодов и торговые сети искать баланс между ограниченным предложением и высоким спросом. А дефицит продуктов, в частности меда, на полках во Львовской области становится заметным покупателям.

Глава совета директоров "Пасека 21" Сергей Шаронин объясняет, что главными оптовыми покупателями меда остаются экспортеры. Они скупают около трех четвертей урожая, и именно они формируют оптовую стоимость.

В то же время, расценки на экспорт практически не зависят от наличия продукции внутри страны, поэтому внутренний рынок остается уязвимым. Именно этот фактор усугубляет дефицит продуктов во Львовской области. Ведь оптовая стоимость растет, а магазины не всегда оперативно реагируют на перемены.

Еще одним каналом сбыта данного товара являются фасовщики, снабжающие его розничными сетями под собственным брендом или брендом торговой сети. Однако доля, попадающая в супермаркеты, остается очень небольшой и составляет всего 3-4% урожая.

Поэтому ценники в магазинах часто не соответствуют реальной оптовой стоимости и мед может просто исчезать с полок, даже если его стоимость на опте растет.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: перечень программ и кому предоставят убежище в первую очередь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: кто может получить выплаты на питание, названы три категории.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: сколько средств добавят, назван размер выплат.