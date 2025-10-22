Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з новим графіком руху поїздів в Києві, щоб зручно спланувати поїздки.

Новий графік руху поїздів в Києві почне діяти на електрички, що курсують в українській столиці, проте зміни будуть діяти на кілька експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Kyiv City Express.

З 23 жовтня пасажири знову зможуть користуватися Київською кільцевою електричкою без обмежень. Новий графік руху поїздів в Києві буде здійснюватися повним маршрутом, що об’єднує правий та лівий берег столиці.

Таке рішення стало можливим завдяки завершенню основного етапу ремонтних робіт на інфраструктурних ділянках залізничного сполучення. Водночас фахівці наголошують, що з 3 листопада по 13 грудня роботи триватимуть далі — на мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний». На цей період проїзд кільцевої електрички знову буде частково обмежено.

Тимчасове повне відновлення

На 11 днів вводиться новий графік руху поїздів в Києві та повертається повноцінне кільцеве сполучення, яке дозволить пасажирам комфортно пересуватися між районами столиці без необхідності робити пересадки або користуватися альтернативним транспортом.

Мешканці правого і лівого берегів зможуть знову вільно діставатися роботи, навчання чи дому, користуючись зручною мережею міської електрички, що з’єднує ключові транспортні вузли міста.

Розклад курсування виглядає таким чином:

у пікові години електрички курсуватимуть кожні пів години;

у будні дні — щогодини;

у вихідні — також щогодини.

Оновлений детальний розклад проїзду буде оприлюднений на офіційному сайті у першій половині дня 23 жовтня. Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з ним, щоб зручно спланувати поїздки.

