Дефіцит олії в Одеській області цього сезону посилився через тривалу посуху на півдні країни, що суттєво вдарила по аграрному сектору, повідомляє Politeka.

Висока температура повітря та бойові дії призвели до значних втрат урожаю соняшнику у фермерів Миколаївщини та Херсонщини. Через нестачу вологи протягом літа, а також посушливу зиму й весну, врожайність скоротилася в кілька разів, що безпосередньо вплинуло на обсяги переробки сировини.

Польові культури цього року дрібніші, їхня продуктивність нижча за минулорічні показники. На території Херсонської області середня врожайність упала до 5–6 центнерів із гектара, тоді як минулого сезону вона становила близько восьми. Місцеві господарства повідомляють про пересохлі ґрунти та глибокі тріщини, що є наслідком нестачі дощів. У Миколаївській області ситуація ще гірша — частина посівів не сформувала головок, і фермери змушені були прибрати їх, готуючи поля під посіви озимої пшениці.

Окрім кліматичних труднощів, аграрії потерпають від наслідків війни. Частина земель замінована, техніка пошкоджена, а процес розмінування триває вже третій рік поспіль. Це суттєво гальмує відновлення господарської діяльності та знижує обсяги виробництва. Хоча переробні заводи мають достатньо потужностей, сировини цього сезону не вистачає, що прогнозовано призведе до зростання вартості продукції.

Наразі літр олії коштує від 80 до 90 гривень, але наступного року ціна може сягнути ста. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, заспокоює: дефіциту товару не буде, оскільки Україна виробляє більше, ніж споживає. Проте собівартість підвищується через здорожчання логістики, енергоресурсів і коливання валют, що впливають на ринкову вартість.

Отже, дефіцит олії в Одеській області не означає повну відсутність продукту, але через менший урожай і складні умови вирощування вартість може зрости вже наступного сезону.

Джерело: Подробиці

