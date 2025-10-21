Дефицит масла в Одесской области не означает полное отсутствие продукта, но из-за меньшего урожая и сложных условий выращивания стоимость может возрасти уже в следующем сезоне.

Дефицит масла в Одесской области в этом сезоне усилился из-за длительной засухи на юге страны, что существенно ударило по аграрному сектору, сообщает Politeka.

Высокая температура воздуха и боевые действия привели к значительным потерям урожая подсолнечника у фермеров Николаевщины и Херсонщины. Из-за нехватки влаги в течение лета, а также засушливой зимой и весной, урожайность сократилась в несколько раз, что непосредственно повлияло на объемы переработки сырья.

Полевые культуры в этом году мельче, их производительность ниже прошлогодних показателей. На территории Херсонской области средняя урожайность упала до 5-6 центнеров с гектара, тогда как в прошлом сезоне она составляла около восьми. Местные хозяйства сообщают о пересохших почвах и глубоких трещинах, что является следствием нехватки дождей. В Николаевской области ситуация еще хуже – часть посевов не сформировала головок, и фермеры вынуждены были убрать их, готовя поля под посевы озимой пшеницы.

Кроме климатических затруднений, аграрии страдают от последствий войны. Часть земель заминирована, техника повреждена, а процесс разминирования продолжается уже третий год. Это существенно тормозит возобновление хозяйственной деятельности и снижает объем производства. Хотя у перерабатывающих заводов достаточно мощностей, сырья в этом сезоне не хватает, что прогнозируемо приведет к росту стоимости продукции.

Пока литр масла стоит от 80 до 90 гривен, но в следующем году цена может достичь ста. Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, успокаивает: дефицита товара не будет, поскольку Украина производит больше, чем потребляет. Однако себестоимость повышается из-за удорожания логистики, энергоресурсов и колебания влияющих на рыночную стоимость валют.

Следовательно, дефицит масла в Одесской области не означает полное отсутствие продукта, но из-за меньшего урожая и сложных условий выращивания стоимость может возрасти уже в следующем сезоне.

