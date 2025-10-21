Місцевим жителям розповіли про введення нового графіка руху транспорту в Харкові, що впливає на зручність пересування.

Новий графік руху транспорту в Харкові стосується автобусного маршруту №48, повідомляє Politeka.

З 20 жовтня пасажири, що користуються сполученням «Автостанція Салтівська – вул. Соборності України (Північна-5)», їздитимуть за оновленим розкладом. Містяни вже помітили, що останній рейс тепер відправляється пізніше.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, новий графік руху транспорту в Харкові передбачає зміщення часу відправлення останнього рейсу з кінцевої зупинки «Автостанція Салтівська».

У робочі дні він вирушатиме о 21:33. Це дозволить пасажирам зручніше доїхати додому, якщо хтось працює допізна або повертається з навчання.

У відомстві наголошують, що зміни внесено для зручності мешканців, адже попередній розклад часто не збігався з реальним попитом на перевезення.

Повністю новий графік руху транспорту в Харкові можна переглянути за посиланням. Там детально вказано час відправлення та прибуття автобусів із кожної зупинки.

Представники департаменту радять харків’янам уважно ознайомитися з оновленнями, щоб уникнути непорозумінь у перші дні після введення змін.

Також нагадаємо про те, що в нашому облцентрі проходять масштабні дорожні роботи. Через них в період з 2 вересня 2025 року до 31 грудня 2026 року діють обмеження проїзду.

Йдеться про ділянку від вулиці Чернишевської до вулиці Мироносицької. Заборони на пересування діють через аварійно-відновлювальні роботи в житловому будинку №11/13.

Як повідомили в обласній раді, під час ремонту на цій ділянці буде односторонній проїзд у напрямку майдану Свободи.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.