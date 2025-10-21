Местным жителям рассказали о введении нового графика движения транспорта в Харькове, что влияет на удобство передвижения.

Новый график движения транспорта в Харькове относится к автобусному маршруту №48, сообщает Politeka.

С 20 октября пассажиры, пользующиеся сообщением «Автостанция Салтовская – ул. Соборности Украины (Северная-5)», будут ездить по обновленному расписанию. Горожане уже заметили, что последний рейс теперь отправляется позже.

По информации Департамента строительства и путевого хозяйства, новый график движения транспорта в Харькове предусматривает смещение времени отправления последнего рейса с остановки «Автостанция Салтовская».

В рабочие дни он отправится в 21:33. Это позволит пассажирам удобнее доехать домой, если кто-то работает допоздна или возвращается с учебы.

В ведомстве отмечают, что изменения внесены для удобства жителей, ведь предварительное расписание часто не совпадало с реальным спросом на перевозку.

Совершенно новый график движения транспорта в Харькове можно просмотреть по ссылке. Там подробно указано время отправки и прибытия автобусов с каждой остановки.

Представители департамента советуют харьковчанам внимательно ознакомиться с обновлениями во избежание недоразумений в первые дни после введения изменений.

Также напомним, что в нашем облцентре проходят масштабные дорожные работы. Из-за них в период со 2 сентября 2025 года по 31 декабря 2026 года действуют ограничения проезда.

Речь идет об участке от Чернышевской до улицы Мироносицкой. Запреты на передвижение действуют из-за аварийно-восстановительных работ в жилом доме №11/13.

Как сообщили в областном совете, во время ремонта на этом участке будет односторонний проезд в направлении майдана Свободы.

