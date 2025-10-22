Дефіцит продуктів у Одеській області залишається актуальною економічною проблемою, що змушує населення пристосовуватись до нових умов ринку.

Дефіцит продуктів у Одеській області у 2025 році суттєво позначився на жителях регіону, обмеживши можливості придбання основних товарів, інформує Politeka.

Найбільше зростання спостерігається серед молочної продукції. Вартість літра молока коливається від 39 до 45 гривень, тоді як упаковка вершкового масла масою 180 грамів навіть за зниженою ціною стартує з позначки 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює: незважаючи на збільшення обсягів постачання сировини, високий попит на білкову й жирову складову утримує вартість на стабільно високому рівні.

Значний вплив мала й зміна європейських замовлень на українське масло. Початкова квота діяла лише до кінця липня, однак частина контрактів продовжувалася ще декілька тижнів. Після скорочення експорту внутрішній ринок отримав більшу кількість товару, що частково знизило напругу. Водночас виробники змушені коригувати власні стратегії, аби зберегти прибутковість у складних умовах.

На ціни також вплинуло сезонне зменшення надоїв і накопичення залишків продукції. У серпні середній показник для молока становив 41,5 грн за літр, тоді як масло піднялося з 78 грн за 200 грамів до 102. Органічна та фермерська продукція традиційно оцінюється дорожче на 10–20%.

Економіст Олег Пендзін зауважує, що високі розцінки пов’язані зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів і підвищенням витрат на енергію та корми. Він підкреслює:

«Менше худоби — менше молока, тому вартість зберігатиметься високою до завершення осіннього періоду 2025 року. Без додаткової державної підтримки можливе зростання ще на 5–7%».

Об’єднання виробників може тимчасово стабілізувати ситуацію, однак це не вирішить проблему остаточно. Споживачам радять заздалегідь планувати закупівлі та використовувати знижки. Таким чином, дефіцит продуктів у Одеській області залишається актуальною економічною проблемою, що змушує населення пристосовуватись до нових умов ринку та шукати вигідніші способи придбання необхідних товарів.

Джерело: Фокус

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки