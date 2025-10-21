Дефіцит продуктів у Київській області залишається серйозною проблемою, що змушує населення адаптуватися до нових ринкових умов.

Дефіцит продуктів у Київській області у 2025 році серйозно вплинув на місцевих мешканців, значно ускладнивши доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільше здорожчали молочні вироби. Літр молока наразі коштує близько 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційними пропозиціями стартує від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв зазначає, що, незважаючи на збільшення поставок сировини, високий попит на жири та білок утримує ціни на стабільно високому рівні.

Додатково на ситуацію вплинули скорочені європейські замовлення на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте частина постачань продовжувалася ще кілька тижнів. Зменшення експорту підвищило внутрішню пропозицію та дещо стабілізувало ринок, проте виробники змушені коригувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Сезонне падіння надоїв та накопичення запасів також додатково вплинули на вартість. У серпні середня ціна молока сягала 41,5 грн за літр, а масло підскочило з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно коштують на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін зазначає, що високі тарифи пов’язані зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та ростом витрат на корми й енергію. За його словами, «менше корів означає менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе додаткове зростання на 5–7%».

Об’єднання фермерів здатне частково знизити тиск на ринок, але це тимчасовий захід. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь і користуватися акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Київській області залишається серйозною проблемою, що змушує населення адаптуватися до нових ринкових умов і шукати оптимальні способи придбання товарів.

