Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається громадянам України, які відповідають встановленим умовам, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку переселенців із Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, які були змушені залишити власне житло через воєнні дії. Для літніх людей організовано забезпечення продуктовими наборами, що допомагає задовольняти щоденні базові потреби. Розподіл проводиться у селі Петропавлівська Борщагівка, а для участі в програмі обов’язково необхідно заповнити електронну анкету за попереднім посиланням.

Отримати допомогу можуть лише переселенці з підтвердженим офіційним статусом ВПО у період із 2022 по 2025 рік. Такий підхід гарантує прозорість процесу та спрямований на підтримку саме тих, хто потребує ресурсів. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області забезпечує справедливий розподіл засобів і конкретну допомогу людям похилого віку.

Центри «СЕЛИДОВЕ.UA» функціонують у різних населених пунктах регіону, де переселенці можуть отримати консультації, оформити необхідні документи та доступ до соціальних послуг. Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці центр розташований на вулиці Борщагівська, 30а; у Кам’янському — на вул. Василя Стуса, 15б; у Нововолинську — на вул. Шевченка, 7.

Додатково актуальна інформація про програму публікується у соціальних мережах. В Instagram та Телеграм регулярно з’являються оголошення для переселенців, що дозволяє своєчасно дізнаватися про нові можливості та подавати заявки на отримання допомоги, забезпечуючи зручний доступ до ресурсів та необхідної підтримки для літніх людей.

