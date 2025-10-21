Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется гражданам Украины, отвечающим установленным условиям, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, вынужденных покинуть собственное жилье из-за военных действий. Для престарелых организовано обеспечение продуктовыми наборами, что помогает удовлетворять ежедневные базовые потребности. Распределение проводится в селе Петропавловская Борщаговка, а для участия в программе обязательно необходимо заполнить электронную анкету по предварительной ссылке.

Получить помощь могут только переселенцы с подтвержденным официальным статусом ВПЛ в период с 2022 по 2025 год. Такой подход гарантирует прозрачность процесса и направлен на поддержку именно нуждающихся в ресурсах. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области обеспечивает справедливое распределение средств и конкретную помощь пожилым людям.

Центры "СЕЛИДОВЕ.UA" функционируют в разных населенных пунктах региона, где переселенцы могут получить консультации, оформить необходимые документы и доступ к социальным услугам. В частности, в Петропавловской Борщаговке центр находится на улице Борщаговская, 30а; в Каменском – на ул. Василия Стуса, 15б; в Нововолынске – на ул. Шевченко, 7.

Дополнительная информация о программе публикуется в социальных сетях. В Instagram и Телеграмм регулярно появляются объявления для переселенцев, что позволяет своевременно узнавать новые возможности и подавать заявки на получение помощи, обеспечивая удобный доступ к ресурсам и необходимой поддержке пожилых людей.

