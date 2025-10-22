Початок опалювального сезону 2025 року у Дніпропетровській області залежить від стану інфраструктури та погодних умов, а також від швидкості усунення наслідків пошкоджень.

Початок опалювального сезону 2025 року у Дніпропетровській області у Зеленодольську наразі під питанням через пошкодження важливого енергетичного об’єкта, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає перший заступник міського голови Євгеній Магдін. У результаті однієї з недавніх атак рф постраждало підприємство, що забезпечує як електропостачання, так і централізоване теплопостачання громади. Через це початок подачі тепла у будинки перенесли на невизначений термін.

Зеленодольська громада вже мала подібний досвід під час попереднього опалювального сезону, коли мешканці стикалися з перебоями у теплопостачанні. На сьогодні централізованого опалення в місті немає, і терміни запуску системи залежать від оперативного відновлення пошкодженого підприємства. Місцева влада висловлює надію, що ремонтні роботи проведуть якнайшвидше, аби забезпечити жителів теплом.

У громаді проживає близько 18 тисяч осіб, серед яких значна частина — внутрішньо переміщені особи. Незважаючи на тимчасову відсутність опалення, масового відтоку населення наразі не спостерігається. Проте через відсутність тепла деякі мешканці можуть вирішити тимчасово покинути громаду у пошуках комфортніших умов.

Для підтримки тепла у період затримки запуску опалювального сезону у Дніпропетровській області у Зеленодольську функціонують пункти незламності з обігрівом. На трьох із них встановлено твердопаливні котельні, що дозволяє громадянам отримати базову допомогу та тимчасове тепло.

Відновлення роботи енергетичного підприємства лишається пріоритетом місцевої влади, однак точні терміни завершення ремонтних робіт поки що невідомі.

