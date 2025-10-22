За останній місяць споживачі помітили подорожчання продуктів у Дніпрі, передає Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає сайт Мінфін.

Масло «Селянське 72,5%» вагою 200 грамів наразі коштує в середньому 118,05 гривні. У різних магазинах ціна відрізняється: Auchan пропонує 113,90 грн, Megamarket — 121,70, Metro — 118,56. Порівняно з вереснем, середня ціна зросла на 0,94 гривні, адже тоді вона складала 117,11. Індекс споживчих цін показує, що масло дорожчало поступово: від 117,72 наприкінці вересня до 118,05 станом на 21 жовтня.

Вершки «Простонаше 10%» об’ємом 200 мілілітрів також подорожчали. Середня ціна за останній місяць досягла 36,19 гривні. У Megamarket їх продають по 38,40 грн, у Metro — 35,67, Novus пропонує 34,49. У вересні середня вартість складала 34,44 гривні, тому зростання за місяць досягло 3,05. Дані індексу цін свідчать про поступове збільшення від 33,13 у кінці вересня до 36,19 у жовтні.

Сметана «Простонаше 20%» вагою 340 грамів теж подорожчала. Середня ціна становить 65,75 грн. Megamarket і Novus продають по 66,90, Metro — 63,44. У порівнянні з вереснем, коли середня вартість складала 64,68 гривні, підвищення склало 1,07. Щоденні дані показують, що ціна зросла від 64,67 12 жовтня до 65,75 гривень 21 числа місяця.

Отже, подорожчання продуктів у Дніпрі найбільше відчутне серед молочних товарів. Зростання стосується масла, вершків та сметани, що відображено як у середніх показниках, так і в різних торгових точках. Споживачі помітять відмінності під час покупок, адже розбіжність між магазинами сягає кількох гривень на однаковий продукт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.