Графік відключення світла з 23 по 24 жовтня в Кіровоградській області охоплює кілька населених пунктів, де енергетики проводитимуть планові роботи та розчистку трас, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям, які проживають у Кіровоградській області, надає Кіровоградобленерго.

23 жовтня з 08:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє у місті Долинська на вулицях Вокзальний провулок (будинки 4, 6–7, 9–10), Макаренка (78–123), Мічуріна провулок (23, 36) та Чумацький шлях (42–86). У цей день здійснюватимуть розчистку ліній. Також 23 жовтня з 09:00 до 17:00 триватиме плановий ремонт у Варварівці на вулиці Ірпінська (3–7, 12–13).

Крім того, з 09:00 до 18:00 електропостачання буде тимчасово відключене у Боковому. Перелік адрес включає Вербний, Верхній, Вишневий, Дачний, Новий, Луговий, Тополиний, Пісочний провулки, а також вулиці Козацька, Кринична, Лесі Українки, Нова, Покровська, Сонячна та Шевченка. Роботи також заплановані у Варварівці на Героїв Маріуполя, Новій та Херсонській.

24 жовтня з 08:00 до 17:00 у Долинській знову відбуватиметься розчистка трас на вулицях Макаренка (120–147) та Мічуріна провулок (17–26). Цього ж дня з 09:00 до 17:00 продовжаться планові ремонти у Варварівці на вулиці Ірпінська (3–7, 12–13).

Отже, графік відключення світла з 23 по 24 жовтня в Кіровоградській області передбачає проведення необхідних робіт у Долинській, Варварівці та Боковому, що тимчасово вплине на електропостачання за наведеними адресами.

Після завершення технічних заходів постачання електроенергії відновлять у звичному режимі.

