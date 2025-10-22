График отключения света с 23 по 24 октября в Кировоградской области охватывает несколько населенных пунктов, где энергетики будут производить плановые работы и расчистку трасс, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, проживающим в Кировоградской области, предоставляет Кировоградоблэнерго .

23 октября с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в городе Долинская на улицах Вокзальный переулок (дома 4, 6–7, 9–10), Макаренко (78–123), Мичурина переулок (23, 36) и Млечный путь (42–86). В этот день будут производиться расчистка линий. Также 23 октября с 09:00 до 17:00 планируется ремонт в Варваровке на улице Ирпенская (3–7, 12–13).

Кроме того, с 09:00 до 18:00 электроснабжение будет временно отключено в Бокове. Список адресов включает Вербный, Верхний, Вишневый, Дачный, Новый, Луговой, Тополиный, Песочный переулки, а также улицы Казацкая, Криничная, Леси Украинки, Новая, Покровская, Солнечная и Шевченко. Работы также запланированы в Варваровке на Героев Мариуполя, Новой и Херсонской.

24 октября с 08:00 до 17:00 в Долинской снова пройдет расчистка трасс на улицах Макаренко (120–147) и Мичурина переулок (17–26). В этот же день с 09:00 до 17:00 продолжатся плановые ремонты в Варваровке по улице Ирпенская (3-7, 12-13).

Итак, график отключения света с 23 по 24 октября в Кировоградской области предусматривает проведение необходимых работ в Долинской, Варваровке и Боковом, что временно повлияет на электроснабжение по указанным адресам.

После завершения технических мер поставки электроэнергии возобновят в обычном режиме.

