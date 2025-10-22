Администрация железной дороги просит путешественников обратить внимание на новый график движения поездов во Львовской области и заранее планировать свои поездки

Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов во Львовской области, однако лишь на некоторый период, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм .

Во Львовской области в ближайшие дни произойдут временные изменения в расписании движения пригородных поездов, связанных с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Новый график движения поездов во Львовской области осуществляется в целях обеспечения безопасности проезда и стабильной работы путевого хозяйства.

В частности, 28 и 29 октября будет изменено время отправления состава №6051 сообщением Стоянов - Львов. В указанные дни он будет отправляться раньше на 30 минут, то есть в 04:10 вместо обычного времени в 04:40. Прибытие на конечную станцию ​​Львов останется без изменений – в 07:37.

Новый график движения поездов во Львовской области позволит железнодорожникам эффективнее выполнить необходимые ремонтные работы без остановки экспрессов и обеспечить удобство пассажиров.

Администрация железной дороги просит путешественников обратить внимание на обновленный график и заранее планировать свои поездки во избежание недоразумений. После ремонтных работ проезд вернется к привычному расписанию.

Кроме того, больше не будет курсировать ряд экспрессов в большой туристический центр Ворохты. Дело в том, что они были временными. Подчеркнем, что речь шла о: №807/808, №810, №812/811, №852/851.

О новых датах курсирования этих экспрессов пока не сообщалось. Как и не появилось билетов на них в ближайшее время.

В общем, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже совершаемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами: праздниками; пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

