Получить бесплатные продукты в Кривом Роге для ВПЛ и пенсионеров, других категорий населения смогут жители города, отвечающие условиям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге можно получить в специальных пунктах выдачи, работающих по всему городу, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Новая волна выдачи началась. Получить бесплатные продукты в Кривом Роге для ВПЛ и пенсионеров, других категорий населения смогут жители города, которые относятся к следующим категориям:

участники боевых действий (АТО/ООС), принимавших участие в защите Украины от военной агрессии РФ;

лица с инвалидностью, полученной во время прохождения военной службы, на которые распространяется действие Закона Украины «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей»;

пенсионеры, получающие пенсию в размере 3400 гривен или менее;

участники боевых действий – воины-интернационалисты;

лица с инвалидностью I–III групп в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;

члены семей умерших участников ликвидации аварии на ЧАЭС;

ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС (II и III категорий);

лица, оказывающие социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе своим родственникам;

пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС, отнесенные к категориям 2Б и 3Б;

опекуны или попечители, получающие пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

родители или опекуны, получающие временную государственную помощь детям, если родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

лица, получающие временную государственную социальную помощь, но не получили права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа;

лица с инвалидностью II группы в результате общего или психического заболевания;

неработающие лица с инвалидностью III группы;

родители, получающие пособие при рождении ребенка;

лица, получающие пособие в связи с потерей кормильца на детей;

работники социальной сферы коммунальных учреждений и коммунальных некоммерческих предприятий социальной направленности, финансируемых из бюджета Криворожского городского территориального общества, независимо от места их регистрации;

граждане со статусом «Безработный», получающие пособие по безработице.

Важно

Городские власти сообщают, что выдача продуктовых наборов продолжается для тех жителей, которые имели право на получение помощи, но не успели воспользоваться ею в течение сентября.

Для удобства граждан в Кривом Роге работают 24 стационарных пункта выдачи, которые функционируют с понедельника по субботу включительно, в период с 08:00 до 15:00. Адреса пунктов выдачи можно найти по ссылке.

Городской совет призывает жителей внимательно проверять свою принадлежность к льготным категориям и приходить за помощью в удобное время.

