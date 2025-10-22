Отримати безкоштовні продукти у Кривому Розі для ВПО та пенсіонерів, інших категорій населення зможуть мешканці міста, що відповідають умовам.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі можна отримати у спеціальних пунктаї видачі, що працюють по всьому місту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Нова хвиля видачі розпочалася. Отримати безкоштовні продукти у Кривому Розі для ВПО та пенсіонерів, інших категорій населення зможуть мешканці міста, які належать до таких категорій:

учасники бойових дій (АТО/ООС), що брали участь у захисті України від військової агресії рф;

особи з інвалідністю, отриманою під час проходження військової служби, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей»;

пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі 3 400 гривень або менше;

учасники бойових дій — воїни-інтернаціоналісти;

особи з інвалідністю I–III груп унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

члени сімей померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС (II та III категорій);

особи, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі своїм родичам;

потерпілі внаслідок катастрофи на ЧАЕС, віднесені до категорій 2Б та 3Б;

опікуни або піклувальники, які отримують допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

батьки або опікуни, які отримують тимчасову державну допомогу дітям, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме;

особи, що отримують тимчасову державну соціальну допомогу, але не набули права на пенсію через недостатній страховий стаж;

особи з інвалідністю II групи внаслідок загального або психічного захворювання;

непрацюючі особи з інвалідністю III групи;

батьки, які отримують допомогу при народженні дитини;

особи, що отримують допомогу у зв’язку з втратою годувальника на дітей;

працівники соціальної сфери комунальних установ та комунальних некомерційних підприємств соціального спрямування, які фінансуються з бюджету Криворізької міської територіальної громади, незалежно від місця їхньої реєстрації;

громадяни зі статусом «Безробітний», які отримують допомогу по безробіттю.

Важливо

Міська влада повідомляє, що видача продуктових наборів продовжується для тих мешканців, які мали право на отримання допомоги, але не встигли скористатися нею протягом вересня.

Для зручності громадян у Кривому Розі працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу включно, у час із 08:00 до 15:00. Адреси пунктів видачі можна знайти за посиланням.

Міська рада закликає мешканців уважно перевіряти свою належність до пільгових категорій та приходити по допомогу у зручний час.

