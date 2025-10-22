Прогноз погоды в Одессе на неделю позволяет жителям планировать дела, учитывая изменение температуры, активность воздушных потоков и влажность.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 23 по 29 октября 2025 г. предусматривает изменения температуры, направления ветра и осадков, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

В пятницу, 23 числа, воздух прогреется до +11 °C, ветер юго-восточный с порывами до 6 м/с, без осадков. Суббота, 24 октября, сулит потепление до +15 °C, ветер южный 11 м/с, осадки 2,7 мм. В воскресенье, 25 числа, температура снизится до +11 °C, ветер юго-западный 9 м/с, ожидается 1,8 мм дождя.

Понедельник, 26 октября, станет самым теплым днем ​​недели - +16 ° C, ветер юго-западный 6 м/с, осадки 2 мм. Во вторник, 27 числа, температура снизится до +14 °C, ветер южный 9 м/с, дождь 10,8 мм. Среда, 28 октября, ожидается +15 °C, северо-западный ветер 5 м/с, осадки небольшие — 0,6 мм.

В четверг, 29 числа, колонка термометра покажет +10 °C, ветер северный 8 м/с, а дожди составят 13,6 мм. В общем, через неделю ожидается чередование теплых и прохладных дней, порывы ветра будут колебаться от 5 до 11 м/с, а суммарное количество осадков будет достигать 18,7 мм.

Прогноз погоды в Одессе на неделю позволяет жителям планировать дела, учитывая изменение температуры, активность воздушных потоков и влажность, что повлияет на комфорт пребывания на открытом воздухе.

Кроме того, жителям Одессы также рассказали , когда ждать начала отопительного сезона в городе. Жителям посоветовали подготовить дома к возможному более позднему началу отопительного сезона. Прежде всего, стоит утеплить жилье, чтобы сохранить тепло и уменьшить расходы. Официальные сроки отопительного периода и льготы помогают планировать использование ресурсов ответственно.

