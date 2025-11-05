Новая система оплаты за проезд в Николаеве обеспечивает удобство и быстроту передвижения для пассажиров.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве продемонстрировала значительную популярность у жителей и гостей города, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам сообщают в КП "Николаевэлектротранс".

В октябре более 250 тысяч раз воспользовались электронным QR-кодом для оплаты поездок на трамваях и троллейбусах. Использование такой технологии становится все более привычным, ведь позволяет экономить время и деньги.

Система QR-кода позволяет пересаживаться между видами транспорта без дополнительной оплаты, если время между поездками не превышает 90 минут от первой оплаты. При этом тариф составляет 8 гривен, в то время как у водителя билет стоит 10 грн. Кроме стандартной оплаты, пассажиры могут приобрести разные проездные: месячные, семидневные, пятнадцатидневные, студенческие в месяц, туристические на двое суток или квартал, а также однодневные на все виды коммунального электротранспорта.

Оплата доступна также с помощью банковских карт, подключенных к национальной программе кэшбека. Для этого карту следует добавить в Apple Pay или Google Pay, отсканировать QR-код в салоне и подтвердить платеж, выбрав нужную карту. Такая технология упрощает процесс покупки билета и уменьшает контакт с наличными деньгами.

В случае вопросов работы системы пользователи любого банка могут звонить по телефону: (068) 813 32 65. Новая система оплаты за проезд в Николаеве обеспечивает удобство и скорость передвижения для пассажиров, стимулируя внедрение современных цифровых методов оплаты в городском транспорте.

Мы также писали, что переселенцы в нашем регионе могут получить деньги на аренду жилья. Чтобы узнать, что для этого нужно – читайте подробнее в статье по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.