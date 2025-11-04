Місцевих жителів у Житомирській області попередили про введення графіка відключення газу на період з 5 по 21 листопада.

Графік відключення газу з 5 по 21 листопада у Житомирській області передбачає низку технічних робіт, пов’язаних із перевіркою та обслуговуванням внутрішніх систем, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», роботи в Овручі проводитимуться поступово на окремих вулицях.

Графік відключення газу з 5 по 21 листопада у Житомирській області оприлюднило Овруцьке управління експлуатації газового господарства. Фахівці повідомили, що у цей період у місті проходитиме планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Подачу блакитного палива тимчасово припинятимуть щодня з 09:00 до 17:00 згідно з певним розкладом.

Так, 5.11 і 6.11 роботи відбуватимуться за адресою Тараса Шевченка, 34. Далі графік відключення газу з 5 по 21 листопада у Житомирській області передбачає технічні заходи 7.11, 10.11 та 11.11 на Тараса Шевченка, 42.

Наступними у списку є Тараса Шевченка, 44, де працівники працюватимуть 12.11 і 13.11. Продовження робіт заплановане на 14.11 та 17.11 за адресою Тараса Шевченка, 48.

Потім 18.11 і 19.11 газопостачання буде тимчасово припинено на тій же вулиці у будинку 126. Завершальні дати, 20.11 і 21.11, стосуються мешканців Миколи Ващука, 5/1.

Працівники підприємства закликають мешканців заздалегідь підготуватися до проведення робіт. Власникам квартир потрібно перекрити крани на газопроводах перед усіма приладами, зокрема плитами, котлами та колонками.

Важливо забезпечити доступ фахівців до приміщень після завершення технічних робіт, щоб вони могли безпечно відновити подачу газу і перевірити обладнання.

