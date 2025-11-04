Местных жителей в Житомирской области предупредили о введении графика отключения газа на период с 5 по 21 ноября.

График отключения газа с 5 по 21 ноября в Житомирской области предусматривает целый ряд технических работ, связанных с проверкой и обслуживанием внутренних систем, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", работы в Овруче будут проводиться постепенно на отдельных улицах.

График отключения газа с 5 по 21 ноября в Житомирской области обнародовало Овручское управление по эксплуатации газового хозяйства. Специалисты сообщили, что в этот период в городе будет проходить плановое техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.

Подачу голубого топлива будут временно прекращаться ежедневно с 09:00 до 17:00 согласно определенному расписанию.

Да, 5.11 и 6.11 работы будут проходить по адресу Тараса Шевченко, 34. Далее график отключения газа с 5 по 21 ноября в Житомирской области предусматривает технические мероприятия 7.11, 10.11 и 11.11 на Тараса Шевченко, 42.

Следующими в списке Тараса Шевченко, 44, где работники будут работать 12.11 и 13.11. Продолжение работ запланировано на 14:11 и 17:11 по адресу Тараса Шевченко, 48.

Затем 18.11 и 19.11 газоснабжение будет временно прекращено на той же улице в доме 126. Заключительные даты, 20.11 и 21.11, касаются жителей Николая Ващука, 5/1.

Сотрудники предприятия призывают жителей заранее подготовиться к проведению работ. Владельцам квартир нужно перекрыть краны на газопроводах перед всеми приборами, в частности, плитами, котлами и колонками.

Важно обеспечить доступ специалистов в помещения после завершения технических работ, чтобы они могли безопасно восстановить подачу газа и проверить оборудование.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения транспорта в Киеве: названы маршруты, претерпевшие изменения.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Житомире: как изменились цены в транспорте.