Місцевих мешканців та водіїв у Житомирі попереджають про тимчасові обмеження руху транспорту, тож розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Житомирі відбудеться через ремонтні роботи на залізничному переїзді, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Житомирської міської ради, обмеження руху траснпорту в Житомирі буде по вулиці Промисловій. Місцевим жителям у звʼязку із цим, радять уважно планувати свої поїздки.

У повідомленні йдеться, що обмеження руху транспорту в Житомирі введено з 1 по 2 листопада. На цей час буде перекрито проїзд для авто через необхідність проведення ремонтних робіт на залізничному переїзді по вулиці Промисловій.

Міська рада радить водіям врахувати цю інформацію, аби уникнути заторів та незручностей під час пересування містом. Ці тимчасові незручності стосуються всіх, тому краще продумати альтернативні маршрути заздалегідь.

Окрім цього, нещодавно повідомлялося, що у місті є плани підняти тарифи на проїзд. Це пов’язано зі зростанням цін на пальне та електроенергію, а також збільшенням витрат на зарплати та технічне обслуговування.

Проєкт рішення міськвиконкому був оприлюднений 5 вересня, і остаточне рішення ще не ухвалене. Заступник міського голови повідомив, що виконком найближчим часом визначить дату підвищення тарифів.

Згідно з проєктом рішення, проїзд в електротранспорті зросте на 2 гривні і складе 10 грн при оплаті транспортною карткою та 12 грн - банківською карткою.

На автобусних маршрутах тариф планують підвищити до 15 гривень залежно від способу оплати. Пільгові категорії громадян, учні, а також проїзні та безлімітні місячні квитки залишаться без змін.

