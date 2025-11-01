Местных жителей и водителей в Житомире предупреждают о временных ограничениях движения транспорта и рассказываем детали.

Ограничение движения транспорта в Житомире произойдет из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Житомирского городского совета, ограничение движения транспорта в Житомире будет по улице Промышленной. Местным жителям в этой связи советуют внимательно планировать свои поездки.

В сообщении говорится, что ограничение движения транспорта в Житомире введено с 1 по 2 ноября. К этому времени будет перекрыт проезд для авто из-за необходимости проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Промышленной.

Городской совет советует водителям учесть эту информацию, чтобы избежать пробок и неудобств во время передвижения по городу. Эти временные неудобства относятся ко всем, поэтому лучше продумать альтернативные маршруты заранее.

Кроме того, недавно сообщалось, что в городе есть планы поднять тарифы на проезд. Это связано с ростом цен на топливо и электроэнергию, а также с увеличением затрат на зарплаты и техническое обслуживание.

Проект решения горисполкома был обнародован 5 сентября и окончательное решение еще не принято. Заместитель мэра сообщил, что исполком в ближайшее время определит дату повышения тарифов.

Согласно проекту решения, проезд в электротранспорте вырастет на 2 гривны и составит 10 грн при оплате транспортной картой и 12 грн - банковской картой.

На автобусных маршрутах тариф планируется повысить до 15 гривен в зависимости от способа оплаты. Льготные категории граждан, учащиеся, а также проездные и безлимитные месячные билеты останутся без изменений.

