Волонтери підкреслюють, що формування черги на безкоштовні продукти для пенсіонерів в Одесі відбуватиметься окремо для мешканців міста.

Центр допомоги «Гостинна хата» в Одесі продовжує надавати підтримку ВПО та людям похилого віку, а саме пенсіонерам, організовуючи видачу безкоштовних продуктів, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації. Підтримку можна отримати виключно у порядку живої черги, без попереднього запису.

За інформацією організації, новий етап роздачі гуманітарної допомоги триватиме по 7 листопада. У цей період волонтери забезпечуватимуть найбільш вразливі категорії населення базовими продуктами харчування.

Отримати продуктові набори зможуть пенсіонери віком від 65 років, чий розмір пенсії не перевищує 3500 гривень. Для оформлення необхідно мати при собі всі оригінали документів, що підтверджують особу та право на отримання соціальної підтримки.

Щодня планується видавати до 50 продуктових комплектів. Волонтери підкреслюють, що формування черги відбуватиметься окремо для мешканців Одеси, аби запобігти великому скупченню людей і забезпечити впорядкований процес роздачі.

Роздача гуманітарних наборів відбуватиметься за адресою: місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 13. Організатори просять відвідувачів дотримуватись встановленого графіка, поводитися з розумінням та мати при собі всі необхідні документи для отримання допомоги.

При отриманні іншої допомоги від центру пріоритет надається тим, хто нещодавно зареєстрував довідку ВПО — саме від дати цієї реєстрації ведеться відлік терміну отримання допомоги. Для новоприбулих передбачена можливість отримувати безкоштовні продукти в Одесі один раз на місяць протягом перших трьох місяців після прибуття.

Окрім цього, продовольчу підтримку (один раз на два місяці) можуть отримати такі категорії громадян:

матері або батьки, які самостійно виховують дітей (за наявності відповідної довідки);

родини, в яких є вагітні жінки;

пенсіонери віком від 70 років, які проживають самостійно;

родини, що складаються з двох пенсіонерів старше 70 років;

самотні люди з інвалідністю I та II групи;

багатодітні сім’ї, у складі яких троє і більше неповнолітніх дітей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.