Безкоштовні продукти для ВПО у Кіровоградській області орієнтовані на сім’ї, що відповідають певним критеріям.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кіровоградській області можна отримати, якщо відповідати певним умовам та критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Телеграм-каналу "Олександрія".

В Олександрійській громаді розпочалася реєстрація на отримання залишку продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про гуманітарну допомогу, яку зможуть отримати новоприбулі родини переселенців, що складаються щонайменше з двох осіб.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кіровоградській області орієнтовані на сім’ї, які не проживають у місцях тимчасового розміщення (МТП) та мають чинну довідку внутрішньо переміщеної особи з номером 3505, видану після 1 серпня 2025 року. Саме ці категорії громадян мають право зареєструватися для отримання залишкових продуктових наборів, які надаються в межах гуманітарної ініціативи підтримки новоприбулих ВПО.

Видача допомоги відбудеться за адресою: місто Олександрія, вулиця Поштова (Першотравнева), будинок 9. Отримати продуктовий набір можна буде 5 листопада 2025 року. Представники організаторів наголошують, що кількість наборів обмежена, тому важливо пройти реєстрацію завчасно.

Реєстрація проводиться виключно для нових отримувачів, які раніше не користувалися цією програмою допомоги. Якщо родина вже отримувала продуктові набори від цієї ініціативи, повторна участь не передбачена.

Усім учасникам рекомендується уважно заповнювати форму реєстрації, вказуючи актуальні персональні дані, щоб уникнути помилок і затримок під час видачі. Представники громади нагадують, що продуктові набори формуються з урахуванням базових потреб родин та містять товари першої необхідності.

Організатори просять мешканців не зволікати із записом, оскільки безкоштовні продукти для ВПО у Кіровоградській області розподіляються за наявності залишку.

