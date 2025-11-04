Представники департаменту підкреслили, що новий графік руху транспорту у Вінниці має тимчасовий характер.

Новий графік руху транспорту у Вінниці запроваджено для зручності пасажирів, які щоранку користуються муніципальними автобусами №21 та №22, повідомляє Politeka.

Як інформує Департамент транспорту та міської мобільності ВМР, рішення ухвалено через підвищене навантаження у години пік. Зокрема, оновлення графіка дозволить учням ліцею №24 швидше діставатися до навчання.

Зміни стосуються лише ранкових рейсів і спрямовані на покращення перевезень мешканців Академічного, Старого Міста та Поділля.

Автобуси маршруту №22 «Мікрорайон Академічний – Залізничний вокзал» курсуватимуть частіше у проміжку з 6:00 до 14:00. Кількість рейсів збільшено з шести до дев’яти. У цей час їздитиме за скороченим маршрутом – від Академічного до зупинки «вулиця Князів Коріатовичів». Така зміна допоможе мешканцям швидше діставатися центру та навчальних закладів.

Маршрут №21 «Педагогічний коледж – Барське шосе» також працюватиме з оновленням. У період із 6:00 до 9:00 частина автобусів рухатиметься у скороченому режимі – від Старого Міста до «Лікарні ім. Пирогова». Це дасть змогу зменшити інтервал очікування транспорту у центральному районі. Кількість рейсів збільшено з семи до дев’яти.

Представники департаменту підкреслили, що новий графік руху транспорту у Вінниці має тимчасовий характер. У місті тестують оновлений розклад, щоб оцінити його ефективність. Мешканців закликають ділитися відгуками, адже саме вони допоможуть остаточно сформувати постійний, зручний режим перевезень.

Оновлений розклад уже доступний на зупинках, а в салонах автобусів розміщена інформація про кінцеві пункти маршрутів.

