Новый график движения транспорта в Виннице введен для удобства пассажиров, каждое утро пользующихся муниципальными автобусами №21 и №22, сообщает Politeka.

Как информирует Департамент транспорта и городской мобильности ВМР, решение принято из-за повышенной нагрузки в час пик. В частности, обновление графика позволит учащимся лицея №24 быстрее добраться до учебы.

Изменения касаются утренних рейсов и направлены на улучшение перевозок жителей Академического, Старого города и Подолья.

Автобусы маршрута №22 "Микрорайон Академический - Железнодорожный вокзал" будут курсировать чаще в промежутке с 6:00 до 14:00. Количество рейсов увеличено с шести до девяти. В это время будет ездить по сокращенному маршруту - от Академического до остановки "улица Князей Кориатовичей". Такое изменение поможет жителям быстрее добираться до центра и учебных заведений.

Маршрут №21 "Педагогический колледж - Барское шоссе" также будет работать с обновлением. В период с 6:00 до 9:00 часть автобусов будет двигаться в сокращенном режиме – от Старого города до «Больницы им. Пирогова». Это позволит снизить интервал ожидания транспорта в центральном районе. Количество рейсов увеличено с семи до девяти.

Представители департамента подчеркнули, что новый график движения транспорта в Виннице носит временный характер. В городе тестируют обновленное расписание, чтобы оценить его эффективность. Жители призывают делиться отзывами, ведь именно они помогут окончательно сформировать постоянный, удобный режим перевозок.

Обновленное расписание уже доступно на остановках, а в салонах автобусов размещена информация о конечных пунктах маршрутов.

