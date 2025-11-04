Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі створює можливість отримати необхідну підтримку людям, які її потребують найбільше.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах програми «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.

Ініціатива організована благодійною організацією «Карітас», яка вже розпочала прийом заявок від бажаючих. Програма орієнтована на домогосподарства, які після 24 лютого 2022 року зазнали незначних ушкоджень житла через обстріли. Координатори рекомендують подавати документи якомога швидше, щоб потрапити до списку учасників та отримати необхідну підтримку.

Участь у ініціативі можлива для жителів безпечних населених пунктів. Ключовим критерієм для отримання допомоги є середній місячний дохід сім’ї: якщо на одного члена домогосподарства він не перевищує 6318 гривень або якщо хтось із членів втратив роботу, можна розраховувати на підтримку.

Програма не покриває тих, хто вже отримав державну допомогу, благодійні виплати або ремонт житла від інших організацій. Перевагу надають соціально вразливим категоріям: особам з інвалідністю, тяжкохворим, самотнім пенсіонерам старше 60 років, багатодітним сім’ям, одиноким матерям, вагітним жінкам і батькам дітей до трьох років.

Подати заявку можуть власники помешкань із ушкодженими дахами, дверима або вікнами. Для цього слід заповнити онлайн-анкету. Після реєстрації з учасником зв’язується координатор програми та надає детальні інструкції щодо подальших дій. Додаткові консультації можна отримати за телефонами 0672598040 або 0753558829.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі створює можливість мати необхідну підтримку людям, які її потребують найбільше. Вона забезпечує соціальний захист літніх громадян, допомагає зберегти базові потреби та безпеку в складних життєвих обставинах, покращуючи умови для тих, хто постраждав від війни.

