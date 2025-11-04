Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье создает возможность получить необходимую поддержку людям, которые в ней нуждаются больше всего.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках программы «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.

Инициатива организована благотворительной организацией «Каритас», которая уже приступила к приему заявок от желающих. Программа ориентирована на домохозяйства, которые после 24 февраля 2022 года получили незначительные повреждения жилья из-за обстрелов. Координаторы рекомендуют подавать документы как можно скорее, чтобы попасть в список участников и получить необходимую поддержку.

Участие в инициативе возможно для жителей безопасных населенных пунктов. Ключевым критерием для получения пособия есть средний месячный доход семьи: если на одного члена домохозяйства он не превышает 6318 гривен или если кто-то из членов потерял работу, можно рассчитывать на поддержку.

Программа не покрывает тех, кто уже получил государственную помощь, благотворительные выплаты или ремонт жилья от других организаций. Предпочтение отдают социально уязвимым категориям: лицам с инвалидностью, тяжелобольным, одиноким пенсионерам старше 60 лет, многодетным семьям, одиноким матерям, беременным женщинам и родителям детей до трех лет.

Подать заявку могут владельцы квартир с поврежденными крышами, дверями или окнами. Для этого следует заполнить онлайн-анкету. После регистрации с участником связывается координатор программы и дает подробные инструкции по дальнейшим действиям. Дополнительные консультации можно получить по телефонам: 0672598040 или 0753558829.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье создает возможность иметь необходимую поддержку людям, которые в ней нуждаются больше всего. Она обеспечивает социальную защиту пожилых граждан, помогает сохранить базовые потребности и безопасность в сложных жизненных обстоятельствах, улучшая условия для пострадавших от войны.

