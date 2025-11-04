Подорожчання проїзду у Львівській області в основному торкнулося пасажирів, що розраховуються готівкою.

Подорожчання проїзду у Львівській області набуло чинності в Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Нові тарифи стосуються всіх користувачів громадського транспорту і передбачають різні способи оплати. Для пасажирів, які розраховуються готівкою, вартість піднялася до 20 гривень. Власники «Карти дрогобичанина» продовжують користуватися транспортом за попередніми умовами, а безконтактні банківські платежі встановлені на рівні 18 гривень, що стимулює використання електронних методів розрахунку.

У виконкомі зазначають, що зміни тарифів дозволяють вести точний облік пасажирів, визначати завантаженість маршрутів та контролювати кількість осіб із пільгових категорій. Безкоштовний проїзд збережено для учасників бойових дій, добровольців АТО та ООС, військових, осіб з інвалідністю через війну та їхніх супроводжуючих, постраждалих від ЧАЕС, ветеранів служби, реабілітованих, дітей з інвалідністю, багатодітних родин та членів сімей загиблих або зниклих безвісти.

Додатково пенсіонери, люди з інвалідністю III групи старші 60 років та опікуни дітей-сиріт щомісяця можуть користуватися 20 безкоштовними поїздками за наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Учні середніх шкіл отримують право безоплатного проїзду до 19:30 у навчальні дні при пред’явленні учнівського квитка, окрім вихідних.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області в основному торкнулося пасажирів, що розраховуються готівкою. Нові тарифи та безготівкові платежі дають змогу ефективно контролювати пасажиропотік, підтримувати баланс між платними та пільговими категоріями та забезпечувати комфорт і зручність для мешканців.

