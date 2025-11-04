Подорожание проезда во Львовской области вступило в силу в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Новые тарифы относятся ко всем пользователям общественного транспорта и предусматривают разные способы оплаты. Для пассажиров, рассчитываемых наличными, стоимость поднялась до 20 гривен. Владельцы "Карты дрогобычанина" продолжают пользоваться транспортом по предварительным условиям, а бесконтактные банковские платежи установлены на уровне 18 гривен, что стимулирует использование электронных методов расчета.

В исполкоме отмечают, что изменения тарифов позволяют вести точный учет пассажиров, определять загруженность маршрутов и контролировать количество льготных категорий. Бесплатный проезд сохранен для участников боевых действий, добровольцев АТО и ООС, военных, лиц с инвалидностью из-за войны войны и их сопровождающих, пострадавших от ЧАЭС, ветеранов службы, реабилитированных, детей с инвалидностью, многодетных семей и членов семей погибших или пропавших без вести.

Дополнительно пенсионеры, люди с инвалидностью III группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот ежемесячно могут пользоваться 20 бесплатными поездками при наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ». Учащиеся средних школ получают право безвозмездного проезда до 19:30 в учебные дни при предъявлении ученического билета, кроме выходных.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области в основном коснулось пассажиров, рассчитываемых наличными. Новые тарифы и безналичные платежи позволяют эффективно контролировать пассажиропоток, поддерживать баланс между платными и льготными категориями и обеспечивать комфорт и удобство жильцам.

