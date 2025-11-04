Дефіцит хліба у Дніпропетровській області стає важливим чинником нового сезону, який визначатиме ситуацію на зерновому ринку.

Дефіцит хліба у Дніпропетровській області у сезоні 2025/26 може спричинити підвищення цін через скорочення кількості продовольчої пшениці, необхідної для виготовлення борошна на місцевих підприємствах, повідомляє Politeka.

Під час форуму «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський зазначив, що цьогоріч урожай зернових очікується близько 21 мільйона тонн. Із цього обсягу лише 10,3 мільйона припаде на продовольчу пшеницю, а 1,7 мільйона відповідатиме найвищим стандартам. Такий розподіл створює труднощі для підприємств, які виробляють борошно та залежать від якісного зерна.

За словами Рибчинського, конкуренція між внутрішніми переробниками та експортерами продовжує зростати. Через обмежену кількість ресурсів аграрії не поспішають продавати зерно, залишаючи його на зберіганні у сховищах. Це сповільнює рух продукції, провокує коливання цін і створює ризики для хлібопекарської галузі.

Ситуацію ускладнює й нестача жита. У сезоні 2025/26 прогнозується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік показник становив 1,6 тисячі. Така різниця підсилює залежність від зовнішніх поставок і впливає на внутрішню стабільність ринку.

Фахівці підкреслюють, що обмежені обсяги зернових культур і структура посівів напряму позначатимуться на вартості. Уже зараз брак якісної пшениці ускладнює процес виробництва борошна, створюючи додаткові виклики для продовольчої системи.

Отже, дефіцит хліба у Дніпропетровській області стає важливим чинником нового сезону, який визначатиме ситуацію на зерновому ринку, впливатиме на динаміку вартості та забезпечення населення хлібобулочними виробами.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.