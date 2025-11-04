Дефицит хлеба в Днепропетровской области в сезоне 2025/26 может повлечь за собой повышение цен из-за сокращения количества продовольственной пшеницы, необходимой для изготовления муки на местных предприятиях, сообщает Politeka.

Во время форума «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский отметил, что в этом году урожай зерновых ожидается около 21 миллиона тонн. Из этого объема только 10,3 миллиона придется на продовольственную пшеницу, а 1,7 миллиона будет соответствовать самым высоким стандартам. Такое распределение создает трудности для предприятий, производящих муку и зависящих от качественного зерна.

По словам Рыбчинского, конкуренция между внутренними переработчиками и экспортерами продолжает расти. Из-за ограниченного количества ресурсов аграрии не спешат продавать зерно, оставляя его на хранении в хранилищах. Это замедляет движение продукции, провоцирует колебания цен и создает риски для хлебопекарной отрасли.

Ситуацию усугубляет и нехватка ржи. В сезоне 2025/26 прогнозируется импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году показатель составил 1,6 тысяч. Такая разница усиливает зависимость от внешних поставок и оказывает влияние на внутреннюю стабильность рынка.

Специалисты подчеркивают, что ограниченные объемы зерновых культур и структура посевов будут напрямую сказываться на стоимости. Уже сейчас нехватка качественной пшеницы усложняет процесс производства муки, создавая дополнительные вызовы для продовольственной системы.

Следовательно, дефицит хлеба в Днепропетровской области становится важным фактором нового сезона, который будет определять ситуацию на зерновом рынке, влиять на динамику стоимости и обеспечение населения хлебобулочными изделиями.

Источник: Agravery.com

