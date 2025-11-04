Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на період із 5 по 7 листопада 2025 року.

У Харківській області з 5 по 7 листопада 2025 року застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повʼязані з плановими роботами в мережах, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в середу, 5 листопада, графіки відключення світла в діятимуть у межах Богодухівського району електромереж. За даними обленерго, орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Богодухів (вул. Благовіщенська, Гетьмана Сагайдачного, Дружби, Зарічна, Миколи Оверченко, Мусійчанська, Підлісна, Михайла Дерегуса, Харківська);

Мусійки (Благовіщенська, Олени Пчілки, Харківська);

Семенів Яр (Лісова, Миру, Польова, Сонячна, Шкільна);

Гути (Дружби, Шкільна).

Також із 9 до 20 години обмеження діятимуть у селі Крисине для будинків по вулиці Задорожна, повідомляє Politeka.

Також графіки відключення світла на наступні дні плануються в межах Люботинської міської територіальної громади. У місті Люботин 6 листопада з 9 до 17 години залишаться без електропостачання деякі мешканці вул. Індустріальна, Ковпака, Медова, Проектна, вʼїздів Лихачовський, Медовий, а 7 числа з 9:00 до 16:00 – Бібліотечна, Кільцева, Слобожанська, Шкільна, пров. Троїцький, Бібліотечний.

Про інші можливі знеструмення в регіоні обленерго може оголосити пізніше, тому стежте за актуальною інформацією на сторінці своєї громади.

