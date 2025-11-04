Робота для пенсіонерів у Львові знайдеться для людей з різною фізичною підготовкою, повідомляє Politeka.

Вакансії на work.ua від різних роботодавців дозволяють обирати графік і сферу діяльності відповідно до власних можливостей і бажань.

Робота для пенсіонерів у Львові стає не лише джерелом доходу, а й можливістю залишатися соціально задіяним і підтримувати комунікацію з людьми.

Серед популярних оголошень є посада комплектувальника товарів у Франківському районі. Зарплата коливається від 25 000 до 35 000 залежно від графіку та кількості замовлень.

гривні, гроші

Основні переваги включають стабільність, можливість обрати індивідуальний графік та повну підтримку команди на будь-якому етапі. Завдання: уважна комплектація товарів згідно з замовленням та ввічливе спілкування з гостями.

Працівники отримують також знижки на продукцію «Сільпо», кулінарію, випічку, кондитерські вироби, чай та каву, а також на відвідування спортивних клубів і навчання іноземних мов.

Ще одна рбота для активних пенсіонерів у Львові - пекар в міні-пекарню за адресами вул. Зелена, 20 та вул. Пулюя, 40. Тут потрібно буде взаємодіяти лише з замороженою продукцією.

Графік гнучкий, з 7:00 до 18:00, кількість змін обговорюється індивідуально. Офіційне працевлаштування гарантує стабільну ставку 1200 гривень на день плюс відсотки та харчування.

Для тих, хто готовий до активної фізичної праці та комунікації з клієнтами, доступна позиція монтажника жалюзі та ролет. Заробіток становить 40 000–50 000 гривень плюс відсоток від замовлення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львівській області: експерти розповіли, чи побачать українці пусті прилавки.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які суми тепер доведеться сплачувати.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли батареї будуть теплими.