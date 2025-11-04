Робота для пенсіонерів у Львові передбачає широкий спектр варіантів для тих, хто хоче залишатися активним та заробляти.

Робота для пенсіонерів у Львові знайдеться для людей з різною фізичною підготовкою, повідомляє Politeka.

Вакансії на work.ua від різних роботодавців дозволяють обирати графік і сферу діяльності відповідно до власних можливостей і бажань.

Робота для пенсіонерів у Львові стає не лише джерелом доходу, а й можливістю залишатися соціально задіяним і підтримувати комунікацію з людьми.

Серед популярних оголошень є посада комплектувальника товарів у Франківському районі. Зарплата коливається від 25 000 до 35 000 залежно від графіку та кількості замовлень.

Основні переваги включають стабільність, можливість обрати індивідуальний графік та повну підтримку команди на будь-якому етапі. Завдання: уважна комплектація товарів згідно з замовленням та ввічливе спілкування з гостями.

Працівники отримують також знижки на продукцію «Сільпо», кулінарію, випічку, кондитерські вироби, чай та каву, а також на відвідування спортивних клубів і навчання іноземних мов.

Ще одна рбота для активних пенсіонерів у Львові - пекар в міні-пекарню за адресами вул. Зелена, 20 та вул. Пулюя, 40. Тут потрібно буде взаємодіяти лише з замороженою продукцією.

Графік гнучкий, з 7:00 до 18:00, кількість змін обговорюється індивідуально. Офіційне працевлаштування гарантує стабільну ставку 1200 гривень на день плюс відсотки та харчування.

Для тих, хто готовий до активної фізичної праці та комунікації з клієнтами, доступна позиція монтажника жалюзі та ролет. Заробіток становить 40 000–50 000 гривень плюс відсоток від замовлення.

