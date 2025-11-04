Работа для пенсионеров во Львове подразумевает широкий спектр вариантов для тех, кто хочет оставаться активным и зарабатывать.

Работа для пенсионеров во Львове найдется для людей с разной физической подготовкой, сообщает Politeka.

Вакансии на work.ua от разных работодателей позволяют выбирать график и сферу деятельности в соответствии с собственными возможностями и желаниями.

Работа для пенсионеров во Львове становится не только источником дохода, но возможностью оставаться социально задействованным и поддерживать коммуникацию с людьми.

Среди популярных объявлений есть должность комплектующего товаров во Франковском районе. Зарплата колеблется от 25000 до 35000 в зависимости от графика и количества заказов.

Основные преимущества включают в себя стабильность, возможность выбрать индивидуальный график и полную поддержку команды на любом этапе. Задача: внимательная комплектация товаров по заказу и вежливое общение с гостями.

Работники получают также скидки на продукцию «Сільпо», кулинарию, выпечку, кондитерские изделия, чай и кофе, а также на посещение спортивных клубов и обучение иностранным языкам.

Еще одна работа для активных пенсионеров во Львове – пекарь в мини-пекарню по адресам ул. Зеленая, 20 и ул. Пулюя, 40. Здесь нужно будет взаимодействовать только с замороженной продукцией.

График гибок, с 7:00 до 18:00, количество изменений оговаривается индивидуально. Официальное трудоустройство гарантирует стабильную ставку в 1200 гривен в день плюс проценты и питание.

Для тех, кто готов к активному физическому труду и коммуникации с клиентами, доступна позиция монтажника жалюзи и роллет. Заработок составляет 40 000–50 000 гривен плюс процент заказа.

