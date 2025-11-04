Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області є частиною ширшої економічної політики.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося низки громад і викликало обурення серед мешканців, повідомляє Politeka.

З 1 січня 2026 року вартість централізованого водопостачання та водовідведення у Берестині зросте на 13,2%. Хоча місцева влада пояснює це необхідністю модернізації очисних споруд та забезпечення якісної подачі води, жителі вважають ціни завищеними і не відповідними якості послуг.

Попереднє підвищення відбулося 1 січня 2025 року: кубометр води коштував 49,40 грн, водовідведення – 83,10 грн, разом із абонплатою жителі сплачували 132,50 грн. Директор комунального підприємства Микола Дубина наголосив, що модернізація очисних споруд потребує близько 400 млн грн і планується поступово з інвесторами. За його словами, нові розцінки дозволять забезпечити належну якість водопостачання та очистки.

Проте місцева громада реагує критично. У коментарях під повідомленнями міської ради багато хто заявляє, що зростання розцінок негативно впливає на сімейний бюджет, а вода не відповідає заявленій якості. Жителі вимагають проведення незалежної перевірки та обґрунтування цін, підкреслюючи, що питання води – це не лише економіка, а щоденний комфорт.

Ситуацію ускладнює загальноукраїнська тенденція: з 2026 року планується поступове підвищення тарифів на електроенергію та інші компослуги. НБУ прогнозує приведення вартості до економічно обґрунтованого рівня, водночас зазначаючи ризики для бюджету та населення. Поточна підтримка тарифів обходиться державі дорого, а накопичені борги водоканалів сягають десятків мільярдів гривень.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області є частиною ширшої економічної політики, але воно стикається з опором громади та фінансовими викликами для місцевих бюджетів, що підкреслює необхідність збалансованого підходу та контролю якості надання послуг.

Джерело: Берестин.info

