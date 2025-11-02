Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області у 2025 році значно вплинув на жителів регіону, обмеживши доступ до основних товарів, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчала молочна продукція. Літр молока зараз коштує близько 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною пропозицією стартує від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв зазначає, що попри збільшення поставок сировини високий попит на жирову та білкову складову підтримує ціни на стабільно високому рівні.

Ситуацію також ускладнило зменшення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте частина контрактів продовжувалася ще кілька тижнів, що дозволило збільшити внутрішню пропозицію і частково знизити напруженість ринку. Виробники змушені адаптувати стратегії продажів, аби зберегти рентабельність у складних умовах.

Сезонне падіння надоїв та накопичення залишків продукції також вплинуло на формування вартості. У серпні середня ціна молока становила 41,5 грн за літр, тоді як масло піднялося з 78 грн за 200 грамів до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно коштують на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін пояснює, що високі ціни зумовлені скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів і підвищенням витрат на корми та енергоносії. Він підкреслює: «Менше худоби — менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливо додаткове підвищення на 5–7%».

Об’єднання виробників здатне тимчасово стабілізувати ринок, але не вирішує проблему остаточно. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь і користуватися акціями. Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишається серйозним викликом, змушуючи населення пристосовуватися до нових умов та шукати вигідніші способи придбання товарів.

