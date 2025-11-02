Дефицит продуктов в Днепропетровской области в 2025 году оказал значительное влияние на жителей региона, ограничив доступ к основным товарам, сообщает Politeka.

Больше всего подорожала молочная продукция. Литр молока сейчас стоит около 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционному предложению стартует от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев отмечает, что, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жировую и белковую составляющую поддерживает цены на стабильно высоком уровне.

Ситуацию также усложнило уменьшение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако часть контрактов продолжалась еще несколько недель, что позволило увеличить внутреннее предложение и частично снизить напряженность рынка. Производители вынуждены адаптировать стратегии продаж, чтобы сохранить рентабельность в сложных условиях.

Сезонное падение надоев и накопление остатков продукции также повлияло на формирование стоимости. В августе средняя цена молока составила 41,5 грн за литр, в то время как масло поднялось с 78 грн за 200 граммов до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно стоят на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что высокие цены обусловлены сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и повышением затрат на корма и энергоносители. Он подчеркивает: «Меньше скота меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дополнительное повышение на 5–7%» .

Объединение производителей способно временно стабилизировать рынок, но не решает проблему до конца. Потребителям советуют планировать закупки заранее и пользоваться акциями. Дефицит продуктов в Днепропетровской области остается серьезным вызовом, заставляя население приспосабливаться к новым условиям и искать более выгодные способы приобретения товаров.

