Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области является частью более широкой экономической политики.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось ряда общин и вызвало негодование среди жителей, сообщает Politeka.

С 1 января 2026 стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения в Берестине вырастет на 13,2%. Хотя местные власти объясняют это необходимостью модернизации очистных сооружений и обеспечения качественной подачи воды, жители считают цены завышенными и не соответствующими качеству услуг.

Предыдущее повышение произошло 1 января 2025: кубометр воды стоил 49,40 грн, водоотвод – 83,10 грн, вместе с абонплатой жители платили 132,50 грн. Директор коммунального предприятия Николай Дубина подчеркнул, что в модернизации очистных сооружений требуется около 400 млн грн и планируется постепенно с инвесторами. По его словам, новые расценки позволят обеспечить достойное качество водоснабжения и очистки.

Однако местное общество реагирует критически. В комментариях под сообщениями городского совета многие заявляют, что рост расценок негативно влияет на семейный бюджет, а вода не соответствует заявленному качеству. Жители требуют проведения независимой проверки и обоснования цен, подчеркивая, что вопрос воды – это не только экономика, но и ежедневный комфорт.

Ситуацию усложняет общеукраинская тенденция: с 2026 года планируется постепенное повышение тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги. НБУ прогнозирует приведение стоимости к экономически обоснованному уровню, в то же время отмечая риски для бюджета и населения. Текущая поддержка тарифов обходится государству дорого, а накопившиеся долги водоканалов достигают десятков миллиардов гривен.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области является частью более широкой экономической политики, но сталкивается с сопротивлением общины и финансовыми вызовами для местных бюджетов, что подчеркивает необходимость сбалансированного подхода и контроля качества предоставления услуг.

Источник: Берестин.info

