Місцеві жителі переймаються темою дефіциту певних продуктів у Київській області, тому розповідаємо, що про це думають фахівці.

Ситуація на овочевому ринку змушує звернути увагу споживачів на ціни, адже дефіцит продуктів у Київській області вже відчувається, повідомляє Politeka.

Другий тиждень поспіль подорожчання стосується тепличних помідорів, а аналітики пояснюють це скороченням збору врожаю та сезонними коливаннями пропозиції.

Дефіцит продуктів у Київській області уже змушує роздрібні мережі та гуртові компанії активніше закуповувати продукцію, що додатково підсилює зростання цінників.

За даними аналітичного порталу EastFruit, у тепличних комбінатах обсяги збору зменшилися, а пропозиція овочів на ринку істотно скоротилася. Це автоматично вплинуло на вартість томатів.

Окрім цього, сезонність теж грає свою роль, адже з відкритого ґрунту надходить менше помідорів, а пік польового виробництва вже минув. Наразі тепличні помідори подорожчали на 14%, а виробники пропонують продукцію за ціною від 35 до 55 гривень за кілограм.

Вартість залежить від якості овочів, їх калібру та обсягів партії. Представники тепличних господарств зазначають, що підвищення відпускних цінників стало можливим через зростання попиту.

Особливо активними у закупівлях є великі торговельні мережі та гуртові компанії, що прагнуть забезпечити ринки стабільною пропозицією. Підтримує тенденцію й подорожчання ґрунтових томатів, які також зросли через сезонний спад виробництва.

Дефіцит продуктів у Київській області створює ситуацію, коли попит випереджає пропозицію, і це відчувають як продавці, так і покупці.

Попри це, експерти наголошують, що вартість тепличних томатів залишаєтсья відносно низькою в порівнянні з минулим роком. Сьогодні вони коштують у середньому на 30% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.

