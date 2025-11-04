Местные жители озабочены темой дефицита определенных продуктов в Киевской области, поэтому рассказываем, что об этом думают специалисты.

Ситуация на овощном рынке заставляет обратить внимание потребителей на цены, ведь дефицит продуктов в Киевской области уже ощущается, сообщает Politeka.

Вторую неделю подряд подорожание касается тепличных помидоров, а аналитики объясняют это сокращением сбора урожая и сезонными колебаниями предложения.

Дефицит продуктов в Киевской области уже заставляет розничные сети и оптовые компании активнее закупать продукцию, что дополнительно усиливает рост ценников.

По данным аналитического портала EastFruit, в тепличных комбинатах объемы сбора снизились, а предложение овощей на рынке существенно сократилось. Это автоматически повлияло на стоимость томатов.

Кроме того, сезонность тоже играет свою роль, ведь с открытого грунта поступает меньше помидоров, а пик полевого производства уже миновал. Теперь тепличные помидоры подорожали на 14%, а производители предлагают продукцию по цене от 35 до 55 гривен за килограмм.

Стоимость зависит от качества овощей, их калибра и объемов партии. Представители тепличных хозяйств отмечают, что повышение отпускных ценников стало возможным из-за роста спроса.

Особенно активны в закупках крупные торговые сети и оптовые компании, стремящиеся обеспечить рынки стабильным предложением. Поддерживает тенденцию и подорожание грунтовых томатов, которые также выросли из-за сезонного спада производства.

Дефицит продуктов в Киевской области создает ситуацию, когда спрос опережает предложение и это ощущают как продавцы, так и покупатели.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что стоимость тепличных томатов остается относительно низкой по сравнению с прошлым годом. Сегодня они стоят в среднем на 30% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

