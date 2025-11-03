На ринку спостерігається явне подорожчання продуктів у Київській області, і це турбує звичайних місцевих покупців.

Подорожчання продуктів у Київській області торкнеться борщового набору, повідомляє Politeka.

Фахівці попереджають, що деякі овочі найближчим часом суттєво додадуть у ціні, тож планувати покупки варто заздалегідь, щоб уникнути зайвих витрат.

За словами генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля, подорожчання продуктів у Київській області означає, що вже у жовтні споживачам доведеться більше платити за моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

Експерт наголосив, що зараз саме час подбати про запаси цієї продукції на зиму, адже зміни на ринку відчутні і прогнозовані.

Причина росту вартості овочів пов’язана із сухими погодними умовами в багатьох регіонах України. Через це аграрії вже вивели на продаж всі наявні запаси та весь асортимент, і це безпосередньо впливає на цінники.

Фахівці зазначають, що коли урожай тільки збирають, товари коштують відносно дешево, але варто лише потрапити овочам на зберігання, як вартість одразу піднімається.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, пояснює, що дефіцит овочевої продукції наразі оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. На його думку, країні не вистачає сучасних овочесховищ, які дозволяли б зберігати врожай тривалий час.

За його словами, нестача умов для зберігання прямо впливає на подорожчання продуктів у Київській області. Експерти радять споживачам планувати закупівлі і при можливості робити запаси на найближчі місяці.

